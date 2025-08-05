Протест против расширения операции: демонстранты перекрывают улицы по стране. Видео

Несколько сотен демонстрантов, протестующих против расширения военной операции в секторе Газы и требующие немедленного заключения сделки по освобождению заложников, перекрыли перекресток Вайцман в Реховоте.

Штаб семей похищенных сообщает, что акции протеста были начаты по всей стране, и в них приняли тысячи человек. Протесты проходят в Реховоте, на перекрестке Шило, в Модиине, на перекрестках Мамсия и Каркур, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Хайфе, в Беэр-Шеве, в Ашкелоне, в Араде, в Кармиэле, на перекрестке Зихрон, в Гедере, в Герцлии, в Кфар-Сабе, в Раанане, в Хадере и во многих других местах.

Ранее была перекрыта трасса Аялон-Даром в Тель-Авиве: несколько десятков участников акции протеста жгли костры и блокировали дорогу транспорту. В ходе акции, объявленной полицией незаконной, были задержаны не менее 13 человек.

По сообщению полиции, после того, как удалось освободить от демонстрантов трассу Аялон, участники акции переместились на перекресток Каплан, заблокировав уже его. Некоторые из участников акции нападали на полицейских, поджигали костры и шины и наносили ущерб полицейскому оборудованию.

На момент публикации сообщения дороги в Тель-Авиве были открыты, однако акции протеста продолжаются, поэтому возможны новые нарушения, сопровождающие перекрытием дорог.