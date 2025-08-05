На фоне разговоров об оккупации Газы демонстранты перекрыли шоссе Аялон

После завершения заседания "узкого кабинета", на котором обсуждалось расширение военной операции в секторе Газы, и на фоне публикаций о возможной оккупации сектора в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация протеста.

Участники акции перегородили трассу Аялон-Даром, они жгли шины и разводили костры на проезжей части, призывая к немедленному прекращению военных действий. Полиция объявила акцию незаконной и призвала ее участников немедленно разойтись.