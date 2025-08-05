Мужчина в возрасте около 40 лет захлебнулся в Мертвом море, он в тяжелом состоянии

Мужчину в возрасте около 40 лет извлекли из воды на пляже Калия на Мертвом море, пострадавший был без сознания.

Парамедики и фельдшеры оказали мужчине неотложную помощь, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На спасательном вертолете пострадавший был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.