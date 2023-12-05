ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе

ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе боев в секторе Газы погибли еще двое израильских военнослужащих.

Старшина резерва Матан Дамари, 31 год, из Димоны, командир отделения в разведроте 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш"

Старшина резерва Илай Элиягу Коэн, 23 года, из мошава Бейт-Нехемия, боец 7008-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш"

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Ранее сегодня сообщалось о пятерых погибших военнослужащих за последние сутки.

Капитан Яэль Газит, 24 года, из поселка Ракефет, заместитель командира роты 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Старшина резерва Гиль Дэниелс, 34 года, из Ашдода, боец ​​разведроты 6261-го батальона 261-й бригады.

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Сержант Якир Йедидья Щенколевски, 21 год, из Мигдаль-Оз, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Капитан Эйтан Фиш, 23 года, из Падуэля, офицер 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Старший сержант Туваль Яаков Цанани, 20 лет, из Кирьят-Гата, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

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Также в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​спецподразделения "Дувдеван", боец ​​разведроты бригады "Нахаль", офицер и боец ​​разведроты Десантной бригады, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

C 31 октября по 5 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 82 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)