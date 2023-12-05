ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе
ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе боев в секторе Газы погибли еще двое израильских военнослужащих.
Старшина резерва Матан Дамари, 31 год, из Димоны, командир отделения в разведроте 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш"
Старшина резерва Илай Элиягу Коэн, 23 года, из мошава Бейт-Нехемия, боец 7008-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш"
Ранее сегодня сообщалось о пятерых погибших военнослужащих за последние сутки.
Капитан Яэль Газит, 24 года, из поселка Ракефет, заместитель командира роты 53-го танкового батальона "Суфа" 188-й бронетанковой бригады "Барак".
Старшина резерва Гиль Дэниелс, 34 года, из Ашдода, боец разведроты 6261-го батальона 261-й бригады.
Сержант Якир Йедидья Щенколевски, 21 год, из Мигдаль-Оз, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".
Капитан Эйтан Фиш, 23 года, из Падуэля, офицер 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".
Старший сержант Туваль Яаков Цанани, 20 лет, из Кирьят-Гата, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".
Также в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец спецподразделения "Дувдеван", боец разведроты бригады "Нахаль", офицер и боец разведроты Десантной бригады, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".
C 31 октября по 5 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 82 военнослужащих ЦАХАЛа.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)