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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели троих военнослужащих в ходе боев в Газе

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    Якир Йедидья Щенколевски, Эйтан Фиш, Туваль Яаков Цанани
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ уведомляет, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли трое израильских военнослужащих.

    Сержант Якир Йедидья Щенколевски, 21 год, из Мигдаль-Оз, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

    Капитан Эйтан Фиш, 23 года, из Падуэля, офицер 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

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    Старший сержант Туваль Яаков Цанани, 20 лет, из Кирьят-Гата, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

    Также в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​разведроты бригады "Нахаль", офицер и боец ​​разведроты Десантной бригады, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

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    C 31 октября по 5 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 78 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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