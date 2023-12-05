ЦАХАЛ сообщает о гибели троих военнослужащих в ходе боев в Газе

ЦАХАЛ уведомляет, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли трое израильских военнослужащих.

Сержант Якир Йедидья Щенколевски, 21 год, из Мигдаль-Оз, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Капитан Эйтан Фиш, 23 года, из Падуэля, офицер 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

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Старший сержант Туваль Яаков Цанани, 20 лет, из Кирьят-Гата, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

Также в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​разведроты бригады "Нахаль", офицер и боец ​​разведроты Десантной бригады, боец 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Барак".

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C 31 октября по 5 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 78 военнослужащих ЦАХАЛа.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)