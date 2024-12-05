Пассажиры с поддельными израильскими паспортами задержаны в аэропорту Бен-Гурион
время публикации: 05 декабря 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 20:56
Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Бен-Гурион выявили двух пассажиров, прибывших рейсом из Грузии, которые пытались проникнуть в Израиль, используя поддельные израильские паспорта.
Подозреваемые были задержаны, они будут депортированы в Грузию.
Сообщается, что первый подозреваемый, мужчина в возрасте около 20 лет, был задержан сразу после выхода из самолета, а вторая пассажирка с поддельным паспортом, женщина в возрасте около 40 лет, была задержана перед паспортным контролем.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2022