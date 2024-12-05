x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пассажиры с поддельными израильскими паспортами задержаны в аэропорту Бен-Гурион

Мошенничество
Грузия
время публикации: 05 декабря 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 20:56
Пассажиры с поддельными израильскими паспортами задержаны в аэропорту Бен-Гурион
Yonatan Sindel/Flash90

Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Бен-Гурион выявили двух пассажиров, прибывших рейсом из Грузии, которые пытались проникнуть в Израиль, используя поддельные израильские паспорта.

Подозреваемые были задержаны, они будут депортированы в Грузию.

Сообщается, что первый подозреваемый, мужчина в возрасте около 20 лет, был задержан сразу после выхода из самолета, а вторая пассажирка с поддельным паспортом, женщина в возрасте около 40 лет, была задержана перед паспортным контролем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 февраля 2024

Мошенник пытался перед приговором покинуть Израиль по поддельному паспорту
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 апреля 2023

В Нидерландах задержаны граждане Грузии, пытавшиеся вылететь по поддельным израильским паспортам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2022

БАГАЦ отклонил иски против биометрической базы данных
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 ноября 2020

Семья иракцев пыталась покинуть Бразилию по поддельным израильским паспортам