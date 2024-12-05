Пассажиры с поддельными израильскими паспортами задержаны в аэропорту Бен-Гурион

Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Бен-Гурион выявили двух пассажиров, прибывших рейсом из Грузии, которые пытались проникнуть в Израиль, используя поддельные израильские паспорта.

Подозреваемые были задержаны, они будут депортированы в Грузию.

Сообщается, что первый подозреваемый, мужчина в возрасте около 20 лет, был задержан сразу после выхода из самолета, а вторая пассажирка с поддельным паспортом, женщина в возрасте около 40 лет, была задержана перед паспортным контролем.