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Израиль

Организаторы демонстрации проведут ее на перекрестке Каплан, несмотря на запрет полиции

Акции протеста
время публикации: 05 декабря 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 20:42
Организаторы демонстрации проведут ее на перекрестке Каплан, несмотря на запрет полиции
Yonatan SindelFlash90

Штаб антиправительственных демонстраций объявил, что акция протеста пройдет в субботу вечером на перекрестке Каплан, несмотря на отказ полиции разрешить эту акцию в привычном для демонстрантов месте, что потребует перекрыть перекресток.

Аргументы полиции, в соответствии с которыми на демонстрацию протеста приходит значительно меньше людей, чем заявляют организаторы, а для меньшего количества должно подойти альтернативное место, предложенное полицией – у входа на военную базу Кирия, в нескольких десятках метров от перекрестка Каплан – организаторы акции опровергают.

Организаторы демонстрации утверждают, что решение полиции "политически мотивировано". Они подчеркивают, что демонстрации возобновятся после длительного перерыва – из-за ситуации в сфере безопасности их не проводили с 1 сентября, – и поэтому утверждения полиции о "недостаточном количестве участников в последние недели" абсолютно не актуальны.

Возобновление антиправительственных демонстраций связано с возобновлением продвижения правительством законов о судебной реформе и других решений, связанных с этой реформой, в том числе попыток сместить юридическую советницу правительства.

Израиль
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