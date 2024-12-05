Организаторы демонстрации проведут ее на перекрестке Каплан, несмотря на запрет полиции

Штаб антиправительственных демонстраций объявил, что акция протеста пройдет в субботу вечером на перекрестке Каплан, несмотря на отказ полиции разрешить эту акцию в привычном для демонстрантов месте, что потребует перекрыть перекресток.

Аргументы полиции, в соответствии с которыми на демонстрацию протеста приходит значительно меньше людей, чем заявляют организаторы, а для меньшего количества должно подойти альтернативное место, предложенное полицией – у входа на военную базу Кирия, в нескольких десятках метров от перекрестка Каплан – организаторы акции опровергают.

Организаторы демонстрации утверждают, что решение полиции "политически мотивировано". Они подчеркивают, что демонстрации возобновятся после длительного перерыва – из-за ситуации в сфере безопасности их не проводили с 1 сентября, – и поэтому утверждения полиции о "недостаточном количестве участников в последние недели" абсолютно не актуальны.

Возобновление антиправительственных демонстраций связано с возобновлением продвижения правительством законов о судебной реформе и других решений, связанных с этой реформой, в том числе попыток сместить юридическую советницу правительства.