ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были ликвидированы семь террористов, около 50 задержаны

ЦАХАЛ опубликовал отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В публикации говорится о семи уничтоженных террористах и примерно 50 задержанных. Было конфисковано около 15 единиц оружия.

В ночь на 5 декабря силы бригады "Шомрон" и спецназа "Дувдеван" действовали в Шхеме, Байт-Фурике и ряде других деревень в Самарии. Были задержаны семь подозреваемых в терроре, обнаружена три пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), два пистолета и боеприпасы. Еще двоих разыскиваемых задержали в Иудее, троих – в Биньямине.

Среди израильских военных пострадавших нет.