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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были ликвидированы семь террористов, около 50 задержаны

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 13:38
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были ликвидированы семь террористов, около 50 задержаны
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В публикации говорится о семи уничтоженных террористах и примерно 50 задержанных. Было конфисковано около 15 единиц оружия.

В ночь на 5 декабря силы бригады "Шомрон" и спецназа "Дувдеван" действовали в Шхеме, Байт-Фурике и ряде других деревень в Самарии. Были задержаны семь подозреваемых в терроре, обнаружена три пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), два пистолета и боеприпасы. Еще двоих разыскиваемых задержали в Иудее, троих – в Биньямине.

Среди израильских военных пострадавших нет.

Израиль
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