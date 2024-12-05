ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были ликвидированы семь террористов, около 50 задержаны
время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 13:38
ЦАХАЛ опубликовал отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В публикации говорится о семи уничтоженных террористах и примерно 50 задержанных. Было конфисковано около 15 единиц оружия.
В ночь на 5 декабря силы бригады "Шомрон" и спецназа "Дувдеван" действовали в Шхеме, Байт-Фурике и ряде других деревень в Самарии. Были задержаны семь подозреваемых в терроре, обнаружена три пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), два пистолета и боеприпасы. Еще двоих разыскиваемых задержали в Иудее, троих – в Биньямине.
Среди израильских военных пострадавших нет.