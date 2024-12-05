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Израиль

ЦАХАЛ: к югу от Мертвого моря проводится операция

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 05 декабря 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 12:51

ЦАХАЛ сообщает о "подозрительной активности" на границе Иордании, к югу от Мертвого моря. На место происшествия направлены значительные силы, которые блокировали этот район. Идет розыск подозреваемых.

Судя по всему, речь идет о возможном проникновении террористов из Иордании.

В ночь на 4 декабря представителям Иордании были переданы тела двух террористов, ликвидированных 18 октября к югу от Мертвого моря. 18 октября 2024 года к югу от Мертвого моря вблизи границы, в районе Наот а-Кикар, наблюдательницы 727-го подразделения по сбору информации заметили подозрительные фигуры. На место происшествия прибыли военнослужащий и военнослужащая 998-го батальона Командования тылом. Террористы открыли огонь по прибывшим военнослужащим, в перестрелке террористы были уничтожены в нескольких метрах от границы. Двое военнослужащих были ранены. У проникших из Иордании террористов был резак по металлу, которым они перерезали разделительное заграждение на израильско-иорданской границе, пистолеты "Глок", бинокли, арабо-ивритский разговорник и карта. Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявляло, что двое террористов, проникших в Израиль – Хусам Абу Газала и Омар Кауас, были членами этого движения.

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