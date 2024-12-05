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Израиль

Легкий самолет упал в Негеве, пилот в тяжелом состоянии

Авиация
Мада
Негев
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:57
Легкий самолет упал в Негеве, пилот в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА
Легкий самолет упал в Негеве, пилот в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

"Маген Давид Адом" сообщает о крушении легкого самолета на сельскохозяйственной территории возле кибуца Шоваль в Негеве.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 45 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего его отправят в больницу.

К моменту прибытия медиков пострадавший лежал рядом с обломками самолета, он был в сознании и страдал от многочисленных травм. Из-за сложных условий местности к месту происшествия заранее был вызван спасательный вертолет МАДА.

После оказания пострадавшему жизненно необходимой первой помощи, парамедики погрузили его в приземлившийся неподалеку вертолет и отправили в больницу "Сорока" в тяжелом, но стабильном состоянии.

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