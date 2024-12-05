Легкий самолет упал в Негеве, пилот в тяжелом состоянии

"Маген Давид Адом" сообщает о крушении легкого самолета на сельскохозяйственной территории возле кибуца Шоваль в Негеве.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 45 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего его отправят в больницу.

К моменту прибытия медиков пострадавший лежал рядом с обломками самолета, он был в сознании и страдал от многочисленных травм. Из-за сложных условий местности к месту происшествия заранее был вызван спасательный вертолет МАДА.

После оказания пострадавшему жизненно необходимой первой помощи, парамедики погрузили его в приземлившийся неподалеку вертолет и отправили в больницу "Сорока" в тяжелом, но стабильном состоянии.