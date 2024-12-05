Внимание, розыск: пропала 74-летняя Аяла Дваш из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 74-летней Аялы Дваш, проживающей в доме престарелых в Бней-Браке. В последний раз ее видели 5 декабря в 17:40 рядом с домом престарелых на улице Жаботински. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Никаких примет пропавшей женщины полиция не сообщает.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.