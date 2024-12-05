x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 74-летняя Аяла Дваш из Бней-Брака

Розыск
время публикации: 05 декабря 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 21:46
Внимание, розыск: пропала 74-летняя Аяла Дваш из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 74-летней Аялы Дваш, проживающей в доме престарелых в Бней-Браке. В последний раз ее видели 5 декабря в 17:40 рядом с домом престарелых на улице Жаботински. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Никаких примет пропавшей женщины полиция не сообщает.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook