Внимание, розыск: пропала 74-летняя Аяла Дваш из Бней-Брака
время публикации: 05 декабря 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 21:46
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 74-летней Аялы Дваш, проживающей в доме престарелых в Бней-Браке. В последний раз ее видели 5 декабря в 17:40 рядом с домом престарелых на улице Жаботински. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Никаких примет пропавшей женщины полиция не сообщает.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.