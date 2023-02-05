"Я не буду убивать Зеленского". Экс-премьер Израиля Беннет заявил в интервью о "гарантиях" Путина

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет записал почти пятичасовое интервью, которое вечером 4 февраля выложил на своем канале в YouTube. С экс-премьером беседовал публицист Ханох Даум.

Это интервью широко цитируется не только израильскими СМИ.

Особый интерес украинских СМИ вызвало заявление Беннета о том, что он якобы в марте 2022 году получил личные гарантии президента РФ Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет убит.

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Трехчасовая встреча Беннета и Путина состоялась 5 марта 2022 года в Москве. Судя по заявлениям Кремля, в основном на этой встрече обсуждалось российское военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

"Он сделал мне две большие уступки, – говорит Беннет о своей встрече с Путиным. – Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал ему [Путину]: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского"... Я сказал: "Я верно понимаю, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского"".

Вскоре после этого, утверждает Беннет, он позвонил Зеленскому и сказал ему: "Я только что пришел со встречи [с Путиным], он не собирается тебя убивать. Он спросил меня: "Ты уверен?" Я ответил: "На 100 процентов. Он не собирается убивать тебя"".

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Через два часа после этой беседы, по версии Беннета, Зеленский зашел в свой кабинет и записал там видеообращение, в котором сказал, что не испытывает страха.

Беннетт утверждает, что в ходе переговоров с ним Путин также согласился не настаивать на разоружении Украины, а Зеленский тогда же отказался от своего стремления к вступлению Украины в NATO.

"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], согласовывалось с США", – заявляет Беннетт.

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В комментариях украинских СМИ эту часть интервью Беннета сегодня называют "легендой".

Офис президента Украины Владимира Зеленского пока никаких комментариев не давал.

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