Сегодня бастуют учителя старших классов, минпрос и минфин ведут переговоры

В воскресенье, 5 февраля, бастуют учителя старших классов (10-12 класс) средней школы, требуя повышения заработной платы. О проведении однодневной предупредительной забастовки было объявлено в пятницу.

Несмотря на забастовку, средние школы работают сегодня в обычном режиме: учителя, не преподающие в старших классах, выходят на работу.

Также в обычном режиме работают все школы и классы системы специального образования.

adv_11 m_ar_1

Министерство просвещения опубликовало решение суда, согласно которому председатель профсоюзного объединения учителей старших классов Ран Эрез не имеет полномочий останавливать работу средних школ. В то же время генеральный директор минпроса сегодня должен провести встречу с представителями министерства финансов, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

adv_12 incontent_1

Министерство финансов ранее выразило сожаление по поводу "странного и недобросовестного поведения организации учителей старших и средних классов", объявившей об отмене учебы в старших классах в воскресенье, 5 февраля.

По словам представителей минфина, назначенная встреча переговорных групп, которую министерство финансов попросило отложить на час, была в ответ отменена организацией учителей.

adv_13 m_ar_2

В министерстве призвали организацию учителей вернуться за стол переговоров и предотвратить напрасный ущерб школьникам.

adv_14 incontent_2

В ответ председатель организации Ран Эрез обвинил министерство в том, что оно говорит полуправду, "что хуже лжи", и что на переговоры с ним продолжают присылать чиновников нижнего звена, не имеющих полномочий принимать решения. "Это министерство финансов вредит системе образования", – заявил Эрез.

Эрез подчеркивал на прошлой неделе, что речь идет о предупредительной однодневной забастовке. "Мы требуем, чтобы зарплата учителя, начинающего работу в системе среднего образования в Израиле, составляла 12 тысяч шекелей в месяц", – заявил он.

adv_15 m_ar_3

В августе, накануне начала нового учебного года профсоюз учителей угрожал забастовкой, но в итоге она была отменена.