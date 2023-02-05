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    В Израиле

    Сегодня бастуют учителя старших классов, минпрос и минфин ведут переговоры

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    Сегодня бастуют учителя старших классов, минпрос и минфин ведут переговоры
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В воскресенье, 5 февраля, бастуют учителя старших классов (10-12 класс) средней школы, требуя повышения заработной платы. О проведении однодневной предупредительной забастовки было объявлено в пятницу.

    Несмотря на забастовку, средние школы работают сегодня в обычном режиме: учителя, не преподающие в старших классах, выходят на работу.

    Также в обычном режиме работают все школы и классы системы специального образования.

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    Министерство просвещения опубликовало решение суда, согласно которому председатель профсоюзного объединения учителей старших классов Ран Эрез не имеет полномочий останавливать работу средних школ. В то же время генеральный директор минпроса сегодня должен провести встречу с представителями министерства финансов, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

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    Министерство финансов ранее выразило сожаление по поводу "странного и недобросовестного поведения организации учителей старших и средних классов", объявившей об отмене учебы в старших классах в воскресенье, 5 февраля.

    По словам представителей минфина, назначенная встреча переговорных групп, которую министерство финансов попросило отложить на час, была в ответ отменена организацией учителей.

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    В министерстве призвали организацию учителей вернуться за стол переговоров и предотвратить напрасный ущерб школьникам.

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    В ответ председатель организации Ран Эрез обвинил министерство в том, что оно говорит полуправду, "что хуже лжи", и что на переговоры с ним продолжают присылать чиновников нижнего звена, не имеющих полномочий принимать решения. "Это министерство финансов вредит системе образования", – заявил Эрез.

    Эрез подчеркивал на прошлой неделе, что речь идет о предупредительной однодневной забастовке. "Мы требуем, чтобы зарплата учителя, начинающего работу в системе среднего образования в Израиле, составляла 12 тысяч шекелей в месяц", – заявил он.

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    В августе, накануне начала нового учебного года профсоюз учителей угрожал забастовкой, но в итоге она была отменена.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Февраля 2023
    Ран Эрез о забастовке в старших классах: "Минфин говорил полуправду и вредит системе образования"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Февраля 2023
    5 февраля в Израиле пройдет забастовка в старших классах средней школы
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