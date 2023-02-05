Министр алии Офир Софер намерен поощрять репатриацию из США и Франции, а не из стран бывшего СССР

В интервью изданию The Jerusalem Post министр алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") дал понять, что министерство под его руководством сосредоточит усилия на репатриации и абсорбции репатриантов из стран Запада, а не из стран бывшего СССР.

"Я хочу приложить усилия к абсорбции большего количества репатриантов из стран Запада – в основном из США и Франции", – заявил министр.

Софер не говорил напрямую, что намерен сократить бюджеты для интеграции репатриантов из России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР, но его высказывания указывают на то, что на министра повлияло давление со стороны представителей общин репатриантов из других стран и регулярные высказывания, в частности на заседаниях комиссии по алие и абсорбции, о том, что, например, пособие на адаптацию, выплачиваемое в прошлом году репатриантам из Украины, России и Беларуси, должны получать все репатрианты, а не только те, кто бежали от войны.

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"Существует мнение, что репатрианты из благополучных стран не нуждаются в поддержке и помощи. Это неправда. Абсорбция тяжела для всех. Репатрианты зачастую вынуждены мириться с менее комфортабельными условиями, идти на компромиссы в отношении работы и страдать от личных и социальных проблем", – заявил Софер.

Мало того, министр алии и интеграции в интервью сказал, что намерен продвигать строительство специально для репатриантов из США и Франции: "Если израильские компании умеют строить многоквартирные дома, предназначенные для ультраортодоксальной общины, нет никаких причин не делать этого для репатриантов из Франции и США".

Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в канцелярию министра алии и интеграции Офира Софера ("Ционут Датит") с просьбой об интервью, в котором министр мог бы рассказать о том, как он видит работу министерства под своим руководством, однако всякий раз мы получали отказ.

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48-летний Офир Софер родился в религиозном мошаве Альма в Верхней Галилее. Служил в десантной бригаде ЦАХАЛа. В 1996 году был тяжело ранен в ходе столкновения с террористами в Шхеме. Получил знак отличия командующего округом. Завершил службу в звании майора. Имеет первую степень университета Хайфы в области педагогики. Управлял проектами в министерстве национальных инфраструктур. С 2014 по 2018 год был генеральным директором партии "Ихуд Леуми". Перед выборами в Кнессет 25-го созыва занял первое место на праймериз в партии "Ционут Датит". 1 декабря 2022 года в интервью 103FM отказался отвечать на вопрос о своем отношении к предложению изменить Закон о возвращении. Однако сказал: "Нельзя игнорировать факт прибытия в Израиль массы неевреев".