Освобожденные из плена девушки-военнослужащие хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ

Недавно освобожденные из плена ХАМАСа наблюдательницы ЦАХАЛа Агам Бергер, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа попросили вернуть их на армейскую службу, сообщает сайт "Мако".

В сообщении отмечается, что девушки хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ, но не в качестве наблюдательниц.

Их близкие говорят, что командование ЦАХАЛа, рассмотрев эту просьбу, заявило, что девушкам еще рано возвращаться на службу, так как им следует восстанавливаться после освобождения из плена.