Освобожденные из плена девушки-военнослужащие хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ
время публикации: 05 февраля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 11:39
Недавно освобожденные из плена ХАМАСа наблюдательницы ЦАХАЛа Агам Бергер, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа попросили вернуть их на армейскую службу, сообщает сайт "Мако".
В сообщении отмечается, что девушки хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ, но не в качестве наблюдательниц.
Их близкие говорят, что командование ЦАХАЛа, рассмотрев эту просьбу, заявило, что девушкам еще рано возвращаться на службу, так как им следует восстанавливаться после освобождения из плена.