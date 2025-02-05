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Израиль

Освобожденные из плена девушки-военнослужащие хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ

время публикации: 05 февраля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 11:39
Cправа налево: Даниэлла Гильбоа, Лири Альбаг, Агам Бергер, Карина Ариев и Наама Леви
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Недавно освобожденные из плена ХАМАСа наблюдательницы ЦАХАЛа Агам Бергер, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа попросили вернуть их на армейскую службу, сообщает сайт "Мако".

В сообщении отмечается, что девушки хотят вернуться на службу в ЦАХАЛ, но не в качестве наблюдательниц.

Их близкие говорят, что командование ЦАХАЛа, рассмотрев эту просьбу, заявило, что девушкам еще рано возвращаться на службу, так как им следует восстанавливаться после освобождения из плена.

Израиль
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