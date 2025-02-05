МАДА предупреждает израильтян накануне бури: убедитесь, что вы подготовились

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) опубликовала обращение к гражданам в связи с надвигающейся зимней бурей, которая будет сопровождаться сильным ветром и штормом, ливнями и резким похолоданием.

МАДА призывает позаботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверить, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Также рекомендуется убедиться, что надежно закреплены все предметы, которые могут быть сорваны ветром и улететь. Речь идет, например, о садовой мебели, цветочных горшках, вывесках и т.п.

Особое внимание сегодня и завтра следует проявлять водителям транспортных средств.

Телефон горячей линии МАДА: 101.