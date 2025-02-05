Внимание, розыск: пропал 21-летний Даниэль Содовник из Холона
время публикации: 05 февраля 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 16:26
Полиция просит помощи в розыске 21-летнего Даниэля Содовника из Холона. В последний раз его видели сегодня на улице РАМБАМ в Холоне.
Описание одежды и обуви пропавшего: серая толстовка с капюшоном, черные брюки и домашние тапочки. Приметы не указаны, только фотография.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.