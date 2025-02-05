x
05 февраля 2025
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 февраля 2025
|
05 февраля 2025
|
последняя новость: 17:15
05 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 21-летний Даниэль Содовник из Холона

Полиция
Розыск
время публикации: 05 февраля 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 16:26
Внимание, розыск: пропал 21-летний Даниэль Содовник из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 21-летнего Даниэля Содовника из Холона. В последний раз его видели сегодня на улице РАМБАМ в Холоне.

Описание одежды и обуви пропавшего: серая толстовка с капюшоном, черные брюки и домашние тапочки. Приметы не указаны, только фотография.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook