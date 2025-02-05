ДТП на шоссе 35: столкнулись три транспортных средства, погиб один человек

Из-за сильных дождей на дорогах страны стало еще опаснее: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 14:56 поступило сообщение об аварии на шоссе 35 неподалеку от перекрестка Нехуша, в этой аварии столкнулись три транспортных средства.

В результате аварии, по сообщению пресс-службы "Ихуд Ацала", погиб мужчина в возрасте около 60 лет, еще один пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован на военном вертолете в больницу. Сообщается, что двое пострадавших были заблокированы в автомобиле, и потребовалась помощь пожарных для их извлечения.

На месте происшествия медики оказали неотложную помощь еще четырем пострадавшим, получившим легкие травмы, их также отправили в больницу для продолжения лечения.