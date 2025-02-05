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Израиль

ДТП около Хадеры, тяжело травмирован мужчина

Мада
ДТП
время публикации: 05 февраля 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 08:57
ДТП около Хадеры, тяжело травмирован мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 5 февраля на 4-й трассе недалеко от перекрестка Нахаль Хадера столкнулись три автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 50 лет.

Пострадавший направлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, у него тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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