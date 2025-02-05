ДТП около Хадеры, тяжело травмирован мужчина

Утром 5 февраля на 4-й трассе недалеко от перекрестка Нахаль Хадера столкнулись три автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 50 лет.

Пострадавший направлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, у него тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.