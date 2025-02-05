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Израиль

В ходе операции "Железная стена" обнаружен пояс смертника

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 05 февраля 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 07:21
Пояс смертника. Иллюстрация
Photo by Olivier Fitoussi /FLASH90

Силы ЦАХАЛа, проводящие контртеррористическую операцию "Железная стена" в Иудее и Самарии, обнаружили пояс смертника, предназначавшийся, судя по всему, для теракта-самоубийства в центре Израиля, сообщает 12-й канал ИТВ.

С начала операции были убиты 55 боевиков различных террористических организаций, включая двоих освобожденных в ноябре 2023 года в обмен на израильских заложников, и 380 были арестованы.

Израиль
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