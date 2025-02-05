Шторм на восточном побережье Средиземного моря: высота волн до 7 метров

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение сегодняшнего дня, 5 февраля, постепенно будет усиливаться ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Утром высота волн будет до 1 метра, во второй половине дня высота волн будет составлять от нескольких метров до 5 метров, вечером и ночью шторм усилится – и высота волн будет достигать 7 метров.

Купание или серфинг в такую погоду крайне опасны.

Напоминаем: на пляжах нет спасателей (официальный купальный сезон закончился в октябре).

Согласно прогнозу, завтра, 6 февраля, на восточном побережье Средиземного моря сохранится штормовая погода.

В выходные дни ветер стихнет, море будет более спокойным.