Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 февраля, температура понизится. От севера до Негева будут идти дожди, временами с грозами. Высока вероятность затоплений в низинах. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне, вечером и ночью снег выпадет и на других вершинах севера Голанских высот.

В Иерусалиме – 8-11 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 10-17, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-18, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-17, на Голанских высотах – 8-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 70-700 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В четверг температура понизится, ожидаются дожди, снегопад на Хермоне и на севере Голанских высот, шторм на побережье Средиземного моря. В пятницу дожди прекратятся, температура немного повысится, переменная облачность.