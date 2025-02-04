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Израиль

"Оцма Иегудит" подала законопроект о поощрении добровольного выезда жителей из сектора Газы

Газа
Дональд Трамп
Оцма Иегудит
время публикации: 04 февраля 2025 г., 23:20 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 23:25
"Оцма Иегудит" подала законопроект о поощрении добровольного выезда жителей из сектора Газы
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты от фракции "Оцма Иегудит" подали в секретариат Кнессета законопроект о поощрении добровольного выезда жителей из сектора Газы. Об этом сообщил 14-й телеканал.

По информации телеканала, обсуждение законопроекта состоится на министерской комиссии по законодательству, скорее всего, в ближайшее воскресенье, и в среду будет передано на голосование в Кнессете в предварительном чтении.

В законопроекте предлагается выплачивать жителям сектора Газы единовременное пособие, размер которого будет установлен министерством финансов. При этом в законопроекте оговорено: замешанные в терроре не смогут претендовать на финансовую помощь.

В законопроекте также говорится: если получивший финансовую помощь в будущем захочет вернуться, он будет обязан вернуть деньги в двойном размере, с процентами и привязкой к индексу цен. Лицам, не вернувшим деньги, будет запрещен въезд в Израиль.

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