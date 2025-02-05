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Израиль

Задержан грабитель из Тайбэ, проникавший в квартиры одиноких пожилых женщин

время публикации: 05 февраля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 11:53
Задержан грабитель из Тайбэ, проникавший в квартиры одиноких пожилых женщин
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 33-летнего жителя Тайбэ по подозрению в ограблении одиноких пожилых женщин в Бней-Браке и Рамат-Гане. Пострадавшим от его действий 77-78 лет.

Судя по показаниям потерпевших, у грабителя был сообщник. Ведется его розыск.

Ограбления были совершены 20 декабря 2024 года и 17 января 2025 года. В обоих случаях грабители проникали в дома одиноких пожилых женщин ночью, ими были похищены деньги и ценности, при этом применялось насилие.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 7 февраля.

Израиль
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