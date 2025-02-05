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Израиль

Задержаны житель Ришон ле-Циона и его жена "из России", найдены антиизраильские плакаты и оружие

время публикации: 05 февраля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 14:12
Задержаны житель Ришон ле-Циона и его жена "из России", найдены антиизраильские плакаты и оружие
Пресс-служба полиции Израиля
Задержаны житель Ришон ле-Циона и его жена "из России", найдены антиизраильские плакаты и оружие
Пресс-служба полиции Израиля

После обнаружения в Ришон ле-Ционе граффити антиизраильского содержания полиция задержала двух молодых людей примерно 20 лет. В сообщении полиции указано, что речь идет о "жителе города и его жене, которая несколько лет назад прибыла в Израиль из России".

В частности, наносились граффити с таким текстом: "К черту Израиль... освободите Палестину".

При обыске в доме задержанных были обнаружены плакаты антиизраильского содержания, переделанное духовое оружие, боеприпасы и дымовые шашки. На одном из таких плакатов были изображены двое солдат – израильский и (отражением в зеркале) российский, надпись на плакате гласила "Не лише Росiя окупант" (перевод с украинского – "Не только Россия оккупант").

Также при обыске нашли экстремистскую литературу на иврите, арабском и испанском языках. Судя по этим книгам, задержанные придерживаются радикально левых взглядов.

Расследование продолжается. Следствие на данном этапе не заявляло, что идет об очередном случае действий иранских агентов.

Израиль
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