Саар: "Для Газы нужны нестандартные решения"

Министр иностранных дел Гидеона Саар выступил на пленарном заседании Кнессета и прокомментировал план президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газы.

"У сектора Газы в ее предыдущем виде, не было никакого будущего. Необходимо найти иное решение, и это то, что делает президент США".

Саар заявил, что обвинения в аморальности или преступлении против человечности, ни на чем не основаны. "До тех пор пока эмиграция осуществляется по желанию человека, до тех пор пока есть страна, готовая человека принять, нет ничего аморального и бесчеловечного. Необходимо взвесить нестандартные решения", - добавил Саар.

По его словам, Газа – провальный проект. "Так было при египтянах, так было при Палестинской автономии и так определенно было при ХАМАСе".