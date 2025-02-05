Зимой в "Сафари" открыты отапливаемые вольеры, но животные предпочитают дождь

В зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане подготовились к дождю и ожидаемым шквальным ветрам. По случаю зимней погоды, в "Сафари" оставляют открытыми отапливаемые помещения, где ночуют животные, так что питомцы зоопарка могут выбрать, проводить им дождливые дни в тепле, или же гулять в открытых вольерах.

Шимпанзе Ливнат, как и многие другие животные, предпочла переждать дождь на улице – правда, она накинула на себя джутовый мешок в качестве зонтика, что и запечатлели работники зоопарка "Сафари".

Смотритель отдела приматов Амир Едуаб рассказал, что его подопечные во многом похожи на людей. "Посещая "Сафари", вы можете наблюдать, как обезьяны носят ткани, одеяла и различные мешки, – поделился он. – Эти текстильные предметы используются чаще всего как "переходный предмет", некая привычная вещь, помогающая им успокоиться и создающая комфорт. Обезьяны носят их, как малыши ходят всюду со своим одеяльцем или любимой игрушкой".

Он также подчеркнул, что человекообразные обезьяны очень умны и умеют использовать подручные предметы: они собирают крупные листья, чтобы спрятаться под ними от дождя или палящего солнца, а иногда даже собирают из различных предметов убежища, похожие на палатки.