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Израиль

Зимой в "Сафари" открыты отапливаемые вольеры, но животные предпочитают дождь

Животные
время публикации: 05 февраля 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 13:50
Зимой в "Сафари" открыты отапливаемые вольеры, но животные предпочитают дождь
Фото: Шай Пери, пресс-служба "Сафари"

В зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане подготовились к дождю и ожидаемым шквальным ветрам. По случаю зимней погоды, в "Сафари" оставляют открытыми отапливаемые помещения, где ночуют животные, так что питомцы зоопарка могут выбрать, проводить им дождливые дни в тепле, или же гулять в открытых вольерах.

Шимпанзе Ливнат, как и многие другие животные, предпочла переждать дождь на улице – правда, она накинула на себя джутовый мешок в качестве зонтика, что и запечатлели работники зоопарка "Сафари".

Смотритель отдела приматов Амир Едуаб рассказал, что его подопечные во многом похожи на людей. "Посещая "Сафари", вы можете наблюдать, как обезьяны носят ткани, одеяла и различные мешки, – поделился он. – Эти текстильные предметы используются чаще всего как "переходный предмет", некая привычная вещь, помогающая им успокоиться и создающая комфорт. Обезьяны носят их, как малыши ходят всюду со своим одеяльцем или любимой игрушкой".

Он также подчеркнул, что человекообразные обезьяны очень умны и умеют использовать подручные предметы: они собирают крупные листья, чтобы спрятаться под ними от дождя или палящего солнца, а иногда даже собирают из различных предметов убежища, похожие на палатки.

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