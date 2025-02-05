Ближневосточные инициативы Дональда Трампа. Выскажите ваше мнение

Вечером 4 февраля на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, переселят жителей в другие страны, а затем займутся восстановлением сектора.

Заявление Трампа шокировало многих, особенно в арабских странах. В Израиле политики, за исключением представителей левого лагеря и арабского сектора, в основном дали позитивную оценку инициативам Трампа. При этом высказываются сомнения в осуществимости плана Трампа.

Редакция Newsru.co.il обращается к читателям с предложением принять участие в опросе и выразить свое отношение к инициативам Дональда Трампа. Вам также предлагается не только дать оценку и высказать мнение по поводу дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке.

Ближневосточные инициативы Трампа. Принять участие в опросе

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Заявления Трампа

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, переселят жителей в другие страны, а затем займутся восстановлением сектора.

В ходе встречи с главой правительства Израиля Трамп заявил о том, что все 1,8 миллиона жителей сектора Газы должны быть переселены в такие страны, как Египет и Иордания.

Трамп подтвердил, что ХАМАС должен быть уничтожен. Затем он заявил, что сектор Газы стал "символом бед и разрушений", а жизнь в нем была ужасной. Он подчеркнул, что те, кто находятся сейчас в Газе, "не должны заниматься восстановлением этого места и не должны там оставаться". Президент США вновь заявил, что следует "обратиться к странам с добрым сердцем", которые предоставят жителям Газы новые места для проживания. "Все это может быть оплачено богатыми странами региона", – сказал он, дав понять, что переселенцы из Газы могут быть направлены не только в Египет и Иорданию, но и в другие страны. Он вновь повторил, что Газа сегодня – "это просто разрушенное место", а на новом месте переселенцы "смогут жить в красивых безопасных домах, в гармонии и мире".

"США возьмут сектор Газы под свой контроль, и мы поработаем с ним, – заявил Трамп. – Возьмем на себя ответственность за разминирование и не только. Сравняем все с землей, все разрушенные дома. Создадим экономику, которая сможет обеспечить бесконечное количество рабочих мест и домов для людей, только если они не будут возвращаться обратно. Туда нельзя возвращаться. Иначе все повторится вновь".

Трамп выразил надежду на то, что "прекращение огня (в Газе) станет началом окончательного мира, который остановит войну раз и навсегда".

Далее, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп заверил, что обсуждал свою идею "переселения Газы" со многими людьми (не уточнив, о ком идет речь) и встретил поддержку своей идеи о том, что США будут "управлять этой территорией, приведут туда рабочие места, экономику".

Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, пояснил, что одна из целей Израиля – "чтобы Газа никогда больше не была для нас угрозой". "Президент Трамп видит это куда масштабней. Я вижу, что это может изменить историю", – добавил он.

Трамп заявил: "Мы вернем всех заложников… А если мы не вернем, то будет больше насилия". Он не исключил возможность отправки американских военных в Газу.

Был задан вопрос о том, означает ли план Трампа по Газе конец идеи "двух государств для двух народов". Президент ответил уклончиво, вновь заявил, что его намерение состоится в том, чтобы "построить прекрасное общество в Газе" и "принести стабильность в регион".

По словам Трампа, Газа может стать "Ривьерой Ближнего Востока". "Люди, живущие в аду, будут жить в жилье мирового класса. Король Иордании и президент Египта откроют свои сердца и помогут нам с этим", – заявил он.

В своем выступлении Трамп не пояснил, какие юридические полномочия дадут США право на фактический захват территории Газы, и не упомянул тот факт, что насильственное выселение жителей Газы нарушает международное право.

Американский президент сказал, что его администрация изучает вопрос о возможности аннексии Израилем территорий в Иудее и Самарии. Он пообещал в течение ближайших недель сделать заявление по этому поводу.

Заявления Трампа прозвучали неожиданно и обескураживающе для многих. При этом некоторые комментаторы говорят о том, что его выступление может резко осложнить непрямые переговоры по второй части сделки между Израилем и ХАМАСом.

Ранее Дональд Трамп объявил о возобновлении политики максимального экономического давления на Иран, проводившейся им в его первую каденцию. Перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп подписал соответствующий указ, содержащий пакет мер, направленных на полное блокирование экспорта иранской нефти, а также жесткие меры против нарушителей этих санкций. Среди прочего, санкции касаются портов, принимающих иранские танкеры, и НПЗ, принимающих иранскую нефть на переработку.

Заявление Нетаниягу в ходе пресс-конференции с Трампом

Офис главы правительства Израиля опубликовал полный текст заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме:

"Спасибо, господин президент. Для меня честь быть первым иностранным лидером, которого вы пригласили в Белый дом во время вашего второго срока.

Это свидетельство вашей дружбы и поддержки еврейского государства и еврейского народа. Я говорил это раньше и повторю снова: вы – лучший друг Израиля, который когда-либо был в Белом доме. Именно поэтому народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение.

В течение вашего первого срока вы признали Иерусалим столицей Израиля, перенесли туда американское посольство, признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вышли из катастрофической ядерной сделки с Ираном. Я помню, как мы говорили об этом, и вы сказали: "Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Я был избран – я выхожу из неё". И именно это вы и сделали. Я думаю, это громко говорит о здравом смысле – просто взглянуть на вещи и увидеть их такими, какие они есть.

И, конечно, вы также стали инициатором исторических Авраамовых соглашений, благодаря которым Израиль заключил мир с четырьмя арабскими государствами. Вы сделали это всего за четыре месяца. Четверть века ничего не происходило, а за четыре месяца мы, работая вместе под вашим руководством, достигли четырёх исторических мирных соглашений.

И теперь, в первые дни вашего второго срока, вы продолжили с того места, где остановились. Ваше лидерство помогло вернуть наших заложников домой, среди которых были американские граждане. Вы разблокировали поставки боеприпасов, которые были задержаны в тот момент, когда Израиль ведёт войну на семи фронтах за своё существование. Вы прекратили несправедливые санкции против законопослушных израильских граждан, смело выступили против антисемитизма, прекратили финансирование международных организаций, таких как UNRWA, которые поддерживают и финансируют террористов, и сегодня вы возобновили кампанию максимального давления на Иран.

Дамы и господа, всё это – всего за две недели! Можем ли мы представить, где мы будем через четыре года? Я могу, и я знаю, что вы, господин президент, тоже можете. Со своей стороны, мы в Израиле тоже были заняты.

С момента ужасающего нападения 7 октября мы ведём борьбу против наших общих врагов и меняем лицо Ближнего Востока. В тот страшный день боевики ХАМАСа жестоко убили невинных людей, в том числе более 40 американцев. Они обезглавливали мужчин, насиловали женщин, сжигали младенцев заживо и взяли в заложники 251 человека, заточив их в подземельях Газы.

После этой самой страшной атаки на евреев со времён Холокоста Иран и его пособники на Ближнем Востоке были в восторге. Ханийя восхвалял бойню, Синуар заявил, что Израиль уничтожен, Насралла хвастался, что Израиль – "хрупкий, как паутина".

Ну что ж, господин президент, Ханийи больше нет, Синуара больше нет, Насраллы больше нет. Мы разгромили ХАМАС, сокрушили "Хизбаллу", уничтожили оставшиеся вооружения Асада и вывели из строя системы ПВО Ирана. В процессе этого мы победили некоторых из самых заклятых врагов Америки. Мы устранили террористов, которые десятилетиями разыскивались за пролитие рек американской крови, включая 241 морского пехотинца, убитого в Бейруте. Мы достигли всего этого благодаря несгибаемому духу нашего народа и безграничному мужеству наших солдат.

В Библии сказано, что народ Израиля восстанет, как львы, – и, несомненно, мы восстали. Сегодня рёв льва Иуды звучит на всём Ближнем Востоке.

Израиль никогда не был сильнее, а террористическая ось Ирана никогда не была слабее. Но, как мы обсуждали, господин президент, для того чтобы обеспечить наше будущее и принести мир в наш регион, мы должны довести дело до конца.

В Газе у Израиля три цели: уничтожить военные и административные возможности ХАМАСа, добиться освобождения всех наших заложников и гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу для Израиля.

Я уверен, господин президент, что ваша готовность разрушать устоявшееся мышление – мышление, которое терпело неудачу раз за разом – и ваша способность мыслить нестандартно с новыми идеями помогут нам достичь этих целей. Я много раз видел, как вы это делаете. Вы идёте прямо к сути, видите то, чего другие отказываются видеть, говорите то, чего другие боятся сказать, а затем, когда у всех отвисает челюсть, они почесывают голову и говорят: "Знаете, он прав". Именно этот подход позволил нам заключить Соглашения Авраама, реформировать Ближний Восток и приносить мир.

Мы также полностью солидарны в отношении Ирана – той же страны, которая пыталась убить нас обоих. Они пытались убить вас, а через своих посредников – меня. Мы оба привержены тому, чтобы остановить иранскую агрессию в регионе и гарантировать, что Иран никогда не разовьёт ядерное оружие.

Господин президент, дамы и господа, Израиль завершит войну, победив в ней. Победа Израиля – это победа Америки. И не только в войне – работая вместе, мы добьёмся мира. Под вашим руководством и в нашем партнёрстве я верю, что мы создадим блестящее будущее для нашего региона и выведем наш великий союз на ещё более высокий уровень. Спасибо".

Реакция других израильских политиков

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал заявления, прозвучавшие в ходе пресс-конференции президента США Дональда Трама и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне. "Это была хорошая пресс-конференция для Государства Израиль. Нам придется изучить детали, чтобы понять, каков план в Газе. Я представлю американцам дополнительный план во время моего визита в Вашингтон в конце месяца. Роль израильского руководства – представлять планы, а не просто ждать американцев", – заявил Лапид. "Необходимо убедиться, что сделка завершена до конца, включая второй этап. Трамп пообещал, что сделка будет продолжена и похищенные вернутся. Заявления Нетаниягу о ликвидации ХАМАСа в конце сделки были излишними. Возвращение похищенных – самое главное, и президент тоже об этом сказал", – отметил лидер оппозиции. "Трамп заслужил Нобелевскую премию (мира) за Авраамовы соглашения, и если будет соглашение о нормализации с Саудовской Аравией, он заслуживает того, чтобы получить за него Нобелевскую премию мира", – сказал Яир Лапид. "Иран слабее, чем когда-либо. Администрация (США), похоже, предпочитает вариант санкций. Президентские указы были изданы до встречи Нетаниягу и Трампа, это нехороший процесс. Возможно, мы упустили возможность атаковать Иран", – отметил Лапид. При этом лидер оппозиции подчеркнул: "Проблемы безопасности, поднятые на встрече, увеличивают потребность в реальном законе о призыве в армию, который укрепит ЦАХАЛ перед лицом этих проблем".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я благодарю президента Трампа за его абсолютную приверженность безопасности Израиля, освобождению всех заложников и поиску справедливого решения в секторе Газа, основанного на тесном сотрудничестве с Египтом и базирующемся на перемещении жителей анклава на Синай. Отдельно благодарю Дональда Трампа за его решимость искоренить режим ХАМАСа и за его твердую позицию поддержки Израиля перед лицом иранской угрозы".

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Декларация, озвученная минувшей ночью, это еще одно доказательство глубокой связи между Израилем и США. Президент Трамп вновь, и не в первый раз доказал, что он подлинный друг Израиля, который продолжит поддерживать нашу страну в вопросах укрепления ее безопасности. Он представил творческий, самобытный и интересный подход. Этот подход необходимо серьезно взвесить, продолжая стремиться к реализации целей войны, в первую очередь к возвращению всех заложников".

Глава партии "А-Демократим" Яир Голан назвал предложения президента Трампа "глупостью". "Что это за глупости? Мы не сумеем выбраться из этого болота при помощи трюков. Кто всерьез может думать, что палестинцы эмигрируют? Добровольно, принудительно – какая разница. Это глупости", – сказал Голан.

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "План, представленный накануне президентом Трампом, это подлинный ответ на события 7 октября. Тот, кто совершил самую страшную в истории бойню на нашей земле, потеряет свою землю и навсегда. Нужно сказать большое спасибо и еще много теплых слов премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру Рону Дермеру, который сопровождает главу правительства в его контактах с представителями США. Я надеюсь и убежден, что сегодня народ Израиля как никогда понимает, насколько важно сохранение правого правительства, его стабильность. И сколько возможностей это открывает".

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир (лидер "Оцма Иегудит") заявил в интервью радиостанции "Галей Исраэль": "Я еще не примеряю костюм министра, но этой ночью безусловно выросли шансы на то, что я вернусь в правительство".

Реакция палестинской стороны

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) отреагировал на инициативу президента США Дональда Трампа по Газе. "Мир и стабильность в регионе не будут достигнуты без создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме на основе решения о двух государствах", – сказано в заявлении Аббаса.

Представитель Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур заявил: "Те, кто хочет отправить палестинцев в счастливое и прекрасное место, дайте нам вернуться в свои исконные дома в Израиле, они будут рады это сделать".

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя заявление Трампа, касающееся переселения палестинцев из Газы, заявил, что это рецепт того, как посеять хаос на Ближнем Востоке. "Наш народ в Газе не позволит этому плану осуществиться. То, что необходимо – это прекращение оккупации и агрессии против нашего народа, а не изгнание его с принадлежащей ему земли", – заявил он.

Представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк также выступил против плана Трампа. "Наш народ в течение 15 месяцев противостоял плану по его уничтожению и изгнанию. Наш народ укоренен на этой земле, и никому не позволит согнать его с этой земли", – заявил он.

Реакция других стран

Глава МИД Турции Хакан Фидан прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об инициативах по переселению жителей сектора Газы в другие страны. Фидан заявил агентству Anadolu: "Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление".