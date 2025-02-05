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Израиль

На 22-й трассе дерево рухнуло на автомобиль, водитель доставлен в больницу

время публикации: 05 февраля 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 22:50
На 22-й трассе дерево рухнуло на автомобиль, водитель доставлен в больницу
Chaim Goldberg/Flash90

На 22-й трассе, в районе перекрестка Кфар-Масарик, под порывами ветра дерево рухнуло на движущийся автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 56-летний мужчина, находившийся за рулем машины, получил травмы средней тяжести.

Пострадавший доставлен в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

В Цфате упавшее дерево повредило линию электропереч, что привело к сбоям в электроснабжении нескольких кварталов города.

Израиль
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