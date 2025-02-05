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Израиль

Внимание, розыск: пропала Валерия Кубрак из Тель-Авива

время публикации: 05 февраля 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 16:52
Внимание, розыск: пропала Валерия Кубрак из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Валерии Кубрак, проживающей в Тель-Авиве (возраст не указан, судя по фото, речь идет о молодой женщине).

Сообщается, что 17 января 2025 года, вскоре после полуночи, она ушла из дома и до сих пор не вернулась. На ней были белая рубашка и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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