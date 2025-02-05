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Израиль

Из-за перекрытой улицы Бегин в Иерусалиме возникли многокилометровые пробки

Иерусалим
Транспорт
время публикации: 05 февраля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 16:49
Из-за перекрытой улицы Бегин в Иерусалиме возникли многокилометровые пробки
Olivier Fitoussi/Flash90

Из-за перекрытой в связи с падением электростолба на проезжую часть улицы Бегин – Даром, а также в связи с работами по стабилизации расположенных рядом столбов, состояние которых также внушает опасения обрушения, во многих районах столицы возникли километровые пробки.

Сотрудники дорожной полиции Иерусалимского округа помогают водителям находить пути объезда и регулируют заторы.

Полиция обращается к общественности с просьбой соблюдать максимальное внимание и вести машину аккуратно в связи с плохими погодными условиями и ситуацией на дорогах. Крайне важно соблюдать скорость, рекомендуется пользоваться услугами навигационных программ, чтобы избегать пробок.

Израиль
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