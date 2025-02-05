Служебная собака Йоги обнаружила оружие, спрятанное в гараже в Яффо

В ходе обыска в гараже в Яффо полиция, задействовав служебную собаку по кличке Йоги, обнаружила два пистолета Glock и автоматическую винтовку М16, а также большое количество боеприпасов.

Хозяин гаража, 30-летний житель Рамле, был задержан для допроса.

Сегодня подозреваемый предстанет перед мировым судом Тель-Авива, полиция подаст ходатайство о продлении срока его содержания под стражей.