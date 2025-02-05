Лапид: "Трамп заслужил Нобелевскую премию"

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал заявления, прозвучавшие в ходе пресс-конференции президента США Дональда Трама и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне.

"Это была хорошая пресс-конференция для Государства Израиль. Нам придется изучить детали, чтобы понять, каков план в Газе. Я представлю американцам дополнительный план во время моего визита в Вашингтон в конце месяца. Роль израильского руководства – представлять планы, а не просто ждать американцев", – заявил Лапид.

"Необходимо убедиться, что сделка завершена до конца, включая второй этап. Трамп пообещал, что сделка будет продолжена и похищенные вернутся. Заявления Нетаниягу о ликвидации ХАМАСа в конце сделки были излишними. Возвращение похищенных – самое главное, и президент тоже об этом сказал", – отметил лидер оппозиции.

"Трамп заслужил Нобелевскую премию (мира) за Авраамовы соглашения, и если будет соглашение о нормализации с Саудовской Аравией, он заслуживает того, чтобы получить за него Нобелевскую премию мира", – сказал Яир Лапид.

"Иран слабее, чем когда-либо. Администрация (США), похоже, предпочитает вариант санкций. Президентские указы были изданы до встречи Нетаниягу и Трампа, это нехороший процесс. Возможно, мы упустили возможность атаковать Иран", – отметил Лапид.

При этом лидер оппозиции подчеркнул: "Проблемы безопасности, поднятые на встрече, увеличивают потребность в реальном законе о призыве в армию, который укрепит ЦАХАЛ перед лицом этих проблем".