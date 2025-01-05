ДТП около Афулы, погиб молодой мужчина
время публикации: 05 января 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 00:43
После полуночи на 65-й трассе около перекрестка А-Саргель, недалеко от Афулы, столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает также о женщине примерно 35 лет в тяжелом состоянии и еще одном пострадавшем, который получил легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.