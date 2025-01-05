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Израиль

ДТП около Афулы, погиб молодой мужчина

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 05 января 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 00:43
ДТП около Афулы, погиб молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

После полуночи на 65-й трассе около перекрестка А-Саргель, недалеко от Афулы, столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает также о женщине примерно 35 лет в тяжелом состоянии и еще одном пострадавшем, который получил легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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