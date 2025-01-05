Война в Газе в ночь на 5.01.2025: удары по целям в секторе

В ночь на 5 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в секторе Газы снизилась по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: инженерные подразделения ЦАХАЛа подрывали здания в северной и южной части города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Захд в районе Шейх Радуан, на севере города Газа, есть раненые; ЦАХАЛ обстреливал цели в районе Сафтауи, на северо-западе города Газа.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели на западе Нусейрата.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Халу в Хан-Юнисе, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 5 января.