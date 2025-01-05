Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 5 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Облачно. Местами туман. Днем ожидаются дожди преимущественно на юге страны, возможны затопления. Вечером и ночью – дожди в центре Израиля.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 12-24, в Мицпе-Рамоне – 12-20, на побережье Мертвого моря – 16-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 13-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-21, на Голанских высотах – 13-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В понедельник-вторник ожидается понижение температуры, переменная облачность. В среду температура немного повысится.