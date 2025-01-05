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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК: в Газе за выходные были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 января 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 07:11
ЦАХАЛ и ШАБАК: в Газе за выходные были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за минувшие выходные в секторе Газы были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов ХАМАСа.

Сообщается также, что ЦАХАЛ атаковал пусковые установки террористов, которые использовались для обстрелов израильской территории.

ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операций в Газе делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Израиль
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