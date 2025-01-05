ЦАХАЛ и ШАБАК: в Газе за выходные были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов
время публикации: 05 января 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 07:11
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за минувшие выходные в секторе Газы были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов ХАМАСа.
Сообщается также, что ЦАХАЛ атаковал пусковые установки террористов, которые использовались для обстрелов израильской территории.
ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операций в Газе делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.