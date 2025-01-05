В "Кирие" в Тель-Авиве проходят военные учения
время публикации: 05 января 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 06:57
Сегодня, 5 января, с утра до обеда на территории базы генерального штаба ЦАХАЛа в Тель-Авиве ("Кирия") будут проходить военные учения.
В районе проведения учений будет высокая концентрация сил безопасности и спасательных подразделений, могут быть слышны взрывы и наблюдаться клубы дыма.
Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет о плановых учениях, и просит граждан не беспокоиться.