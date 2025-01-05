В "Кирие" в Тель-Авиве проходят военные учения

Сегодня, 5 января, с утра до обеда на территории базы генерального штаба ЦАХАЛа в Тель-Авиве ("Кирия") будут проходить военные учения.

В районе проведения учений будет высокая концентрация сил безопасности и спасательных подразделений, могут быть слышны взрывы и наблюдаться клубы дыма.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет о плановых учениях, и просит граждан не беспокоиться.