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Израиль

В "Кирие" в Тель-Авиве проходят военные учения

Тель-Авив
Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 05 января 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 06:57
Район "Кирии". Тель-Авив
Flash90. Фото: М.Альстер

Сегодня, 5 января, с утра до обеда на территории базы генерального штаба ЦАХАЛа в Тель-Авиве ("Кирия") будут проходить военные учения.

В районе проведения учений будет высокая концентрация сил безопасности и спасательных подразделений, могут быть слышны взрывы и наблюдаться клубы дыма.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет о плановых учениях, и просит граждан не беспокоиться.

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