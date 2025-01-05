Завершена операция ЦАХАЛа на сирийской части Хермона, уничтожено найденное оружие
время публикации: 05 января 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 11:04
Силы 810-й бригады "А-Хермон" завершили операцию в сирийской части горы Хермон, в ходе которой были проведены обыски в зданиях военного назначения и командных пунктах.
Израильскими военными были получены разведданные, а также найдено много оружия и боеприпасов (мины, противотанковые и иные ракеты, пусковые установки), в том числе российского производства.
Найденные вооружения были уничтожены.
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