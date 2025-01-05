Завершена операция ЦАХАЛа на сирийской части Хермона, уничтожено найденное оружие

Силы 810-й бригады "А-Хермон" завершили операцию в сирийской части горы Хермон, в ходе которой были проведены обыски в зданиях военного назначения и командных пунктах.

Израильскими военными были получены разведданные, а также найдено много оружия и боеприпасов (мины, противотанковые и иные ракеты, пусковые установки), в том числе российского производства.

Найденные вооружения были уничтожены.