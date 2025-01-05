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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5.1.2025: операции в Шхеме и около Туль-Карема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 05 января 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 06:38
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5.1.2025: операции в Шхеме и около Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 января действовали в Шхеме (в Старом городе и в лагере Аскар), около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе, Данабе, Кафр-Абуше), около Рамаллы (в Аль-Мурайре, Сильуаде).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 января.

Израиль
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