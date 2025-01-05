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Израиль

Нетаниягу назначил исполняющего обязанности главы Управления госслужбы вопреки запрету юрсоветника

Госсектор
Назначения
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 января 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 11:46
Нетаниягу назначил исполняющего обязанности главы Управления госслужбы вопреки запрету юрсоветника
Фото: Шелли Паден-Лорбер/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о назначении адвоката Рои Кахлона на должность исполняющего обязанности главы Управления государственной службы.

Решение о назначении принято вопреки заключению юридического советника правительства, согласно которому, существуют "юридические препятствия" для назначения. В заключении Гали Баарав-Миары говорится, что "данные о профессиональном опыте кандидата, представленные им, противоречат фактам".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу направил письмо юридическому советнику правительства.

"Я категорически отвергаю вашу ошибочную интерпретацию, противоречащую документам, представленным Управлением госслужбы, которое является единственной структурой, уполномоченной представлять заключения".

Сам адвокат Кахлон заявил, что "заключение, представленное юридическим советником, представило ложную картину, вводящую общественность в заблуждение по поводу моего профессионального опыта".

Кахлон назвал такие действия недостойными.

Ожидается, что будет подана апелляция в БАГАЦ против этого решения Нетаниягу.

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