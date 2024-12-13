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Экономика

Управление госслужбы осталось без директора

Верховный суд/БАГАЦ
Госсектор
время публикации: 13 декабря 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 10:34
Управление госслужбы осталось без директора
Flash90. Фото: Й.Зиндель

В четверг, 12 декабря, истек срок полномочий директора управления государственной службы профессора Даниэля Гершковица, и управление осталось без директора.

Должность директора управления госслужбы оказалась в центре еще одного конфликта между правительством и юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара

Гершковиц завершил шесть лет пребывания в должности в сентябре, и его срок был продлен из-за разногласий между Баарав-Миара и премьер-министром Биньямином Нетаньягу относительно способа избрания его преемника.

Правительство решило, что глава правительства выберет уполномоченного с одобрения Комитета по назначению высших должностных лиц, в то время как Баарав-Миара считала, что необходимо создать комитет по поиску кандидатур для этой должности из-за опасений политизации должности и назначения на нее неподходящего по квалификации и опыту претендента.

На текущий момент вопрос о порядке назначения находится на рассмотрении Высшего суда справедливости.

Экономика
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