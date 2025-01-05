Опубликовано имя израильтянки, погибшей во время сафари в Танзании

Вечером 5 января было разрешено к публикации имя израильтянки, погибшей в автокатастрофе в Танзании во время семейного сафари. Это 30-летняя Ибар Гридингер-Гислер.

Авария произошла в субботу, 4 января. Израильская семья из шести человек, ехавшая на джипе, попала в аварию. Ибар погибла, остальные находившиеся в джипе получили травмы и были доставлены в местную больницу.

Министерство иностранных дел и сотрудники консульства в Найроби помогают семье в организации доставки тела в Израиль для захоронения.