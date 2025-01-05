x
05 января 2025
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2025
|
05 января 2025
|
последняя новость: 20:10
05 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликовано имя израильтянки, погибшей во время сафари в Танзании

Погибшие
время публикации: 05 января 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 18:54
Опубликовано имя израильтянки, погибшей во время сафари в Танзании
AP Photo/Doug Mills

Вечером 5 января было разрешено к публикации имя израильтянки, погибшей в автокатастрофе в Танзании во время семейного сафари. Это 30-летняя Ибар Гридингер-Гислер.

Авария произошла в субботу, 4 января. Израильская семья из шести человек, ехавшая на джипе, попала в аварию. Ибар погибла, остальные находившиеся в джипе получили травмы и были доставлены в местную больницу.

Министерство иностранных дел и сотрудники консульства в Найроби помогают семье в организации доставки тела в Израиль для захоронения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2025

Израильтянка погибла во время семейного сафари в Танзании