В Нетании нашли мужчину, пострадавшего от переохлаждения, он в критическом состоянии

Утром 5 января в Нетании на улице был обнаружен мужчина 64 лет в бессознательном состоянии. Пострадавший от переохлаждения пациент был доставлен в больницу "Ланиадо".

По оценке медиков, этот человек в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает граждан проявлять внимание к тем, чья жизнь может быть под угрозой.