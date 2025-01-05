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Израиль

В Нетании нашли мужчину, пострадавшего от переохлаждения, он в критическом состоянии

Мада
Нетания
время публикации: 05 января 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 08:44
В Нетании нашли мужчину, пострадавшего от переохлаждения, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 5 января в Нетании на улице был обнаружен мужчина 64 лет в бессознательном состоянии. Пострадавший от переохлаждения пациент был доставлен в больницу "Ланиадо".

По оценке медиков, этот человек в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает граждан проявлять внимание к тем, чья жизнь может быть под угрозой.

Израиль
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