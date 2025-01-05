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Израиль

Портрет читателя Newsru.co.il в 2025 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС

Опрос Newsru
время публикации: 05 января 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 09:18
Портрет читателя Newsru.co.il в 2025 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. Опрос проводится для получения сведений, позволяющих нам лучше представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последние годы и как меняется его отношение к нашему сайту.

- Портрет читателя Newsru.co.il. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 36 вопросов)

Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.

Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта Newsru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.

Полученные результаты будут сравниваться с данными, которые позволяли получить предыдущие опросы, а также – с другими статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

Данный опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента.

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