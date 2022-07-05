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    В Израиле

    Представитель "Сохнута": требования о прекращении деятельности в РФ мы не получали

    время публикации: | последнее обновление:
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    Представитель
    Miriam Alster/Flash90, Hadas Parush/Flash90

    После заявления министерства алии и интеграции Израиля о том, что властями РФ в Еврейское агентство ("Сохнут") было направлено требование о прекращении деятельности в России (без указания даты), представитель "Сохнута" Игаль Палмор дал дополнительный комментарий редакции NEWSru.co.il.

    ""Сохнут" не получал от российских властей требования о прекращении деятельности в РФ и продолжает работать в прежнем режиме", – утверждает Пальмор. По его словам, идет процесс согласования некоторых вопросов с властями России.

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    Игаль Пальмор добавил: "В рамках своей деятельности в России "Сохнут" периодически получает требования внести в свою деятельность те или иные изменения. "Сохнут" постоянно ведет диалог с властями, целью которого является продолжение нашей работы в соответствии с устанавливаемыми властями рамками".

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    Позже, отвечая на вопросы редакции Times of Israel, Пальмор подтвердил, что 1 июля "Сохнут" получил письмо от министерства юстиции РФ с рядом требований к организации, которые Еврейскому агентству будет сложно выполнить. Поскольку "Сохнут" находится в процессе переговоров с российскими властями, Пальмор не стал раскрывать характер этих требований.

    Напомним, что ранее официальный представитель министра алии и интеграции Израиля Лиэль Арье заявил редакции NEWSru.co.il, что в пятницу, 1 июля, Еврейское агентство ("Сохнут") получило письмо с требованием прекратить деятельность на территории Российской Федерации, но дата в этом письме не была указана.

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    Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила: "Сегодня утром мне сообщили о решении министерства юстиции России. Как хорошо известно, Еврейское агентство "Сохнут" является важной составляющей частью правительства и министерства алии и интеграции для репатриации евреев со всего мира в Государство Израиль. И мы должны следить за тем, чтобы их сфера деятельности сохранялась такой, какой она была на протяжении многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с руководством России над решением проблемы, и я хочу поддержать еврейскую общину в России, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями принятого решения. Алия – это основное право евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено как таковое".

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    Во вторник, 5 июля, издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна утверждается, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ в начале этой недели (судя по заявлению министерства алии, письмо было получено в конце прошлой недели).

    The Jerusalem Post пишет, что в "Сохнуте" подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается в руководством "Сохнута" с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.

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    В публикации The Jerusalem Post приводится следующий комментарий "Сохнута": "В рамках работы делегации Еврейского агентства в России от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти... Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место".

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    Представитель "Сохнута" Игаль Пальмор заявил редакции NEWSru.co.il: "Еврейское агентство всегда работает в России по правилам и в соответствии с требованиями властей, и в настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме".

    Позже представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало".

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    Министерство иностранных дел Израиля заявляет в этой связи: "Реакция на сообщение о "Сохнуте", поступившее из Москвы: министерство иностранных дел изучает подробности этого дела, находится в контакте со штаб-квартирой Еврейского агентства в Иерусалиме и будет действовать по мере необходимости, чтобы помочь Еврейскому агентству в этом вопросе".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    Министерство алии: "Сохнут" получил требование от властей РФ о прекращении деятельности без указания даты
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Июля 2022
    Представительство "Сохнута" в РФ: "Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало"
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 5 Июля 2022
    The Jerusalem Post: власти РФ потребовали остановить деятельность "Сохнута" в России
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