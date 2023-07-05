Разрешено к публикации: в Дженине погиб сержант Давид Иегуда Ицхак
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Утром в среду, 5 июля, было разрешено к публикации имя военнослужащего, погибшего накануне в Дженине. Это сержант Давид Иегуда Ицхак (23 года), из Бейт-Эля.
Он был тяжело ранен в ходе боевых действий, доставлен на вертолете в больницу "А-Эмек" в Афуле, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Давид Иегуда Ицхак был старшим сыном в семье, у него осталось шесть братьев и сестер.
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Похороны Давида Иегуды Ицхака состоятся 5 июля в 16:00 на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.
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Ранее ЦАХАЛ сообщал: "Боец ЦАХАЛа сверхсрочной службы погиб в результате пулевого ранения этим вечером (вторник) в ходе операции против инфраструктуры террора в лагере беженцев Дженин". Семья военнослужащего уведомлена о трагедии.
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