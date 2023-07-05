Израильские военные вышли из Дженина. Операция завершена
В ночь на 5 июля все подразделения ЦАХАЛа, участвовавшие в операции "Бейт ве-Ган" ("Дом с палисадником"), покинули Дженин. Операция завершена, сообщает армейская пресс-служба.
Операция длилась более двух суток. В ней были задействованы тысячи военнослужащих, применялись авиация и тяжелая инженерная техника.
Это была первая военная операция такого масштаба в Дженине после проведения там антитеррористической операции "Защитная стена" в 2002 году (длилась около полутора месяцев).
После завершения операции, этой ночью несколько тысяч жителей Дженина, которые были эвакуированы, вернулись в свои дома.
Потери ЦАХАЛа в ходе операции: один военнослужащий погиб, несколько получили ранения.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о 13 убитых и более 100 раненых в ходе израильской военной операции в Дженине, свыше 20 из них в тяжелом состоянии. Возраст убитых от 16 до 23 лет (четырем из них еще не было 18 лет). Судя по публикациям в арабских СМИ и соцсетях, по меньшей мере 12 из 13 были боевиками террористических группировок.
Пресс-службы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа сообщали, что в ходе операции в Дженине были допрошены 300 подозреваемых в террористической деятельности, из которых 30 задержаны.
Кроме того сообщалось об обнаружении и уничтожении лабораторий и складов с оружием:
- обнаружены и разрушены 14 квартир и помещений, использовавшихся для ведения террористической деятельности;
- обнаружено и уничтожено шесть лабораторий, в которых было найдено и нейтрализовано более 300 взрывных устройств;
- разрушены три помещения оперативных пунктов, составлявших инфраструктуру террора;
- конфискованы 24 винтовки М16, восемь пистолетов и сотни патронов к различному типу огнестрельного оружия;
- конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначавшихся для террористической деятельности;
- изъяты десятки килограммов химических материалов для изготовления взрывчатых веществ;
- обнаружены шесть подземных складов и два тайника с оружием.
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