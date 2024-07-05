Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 июля: бои на юге сектора

В ночь на 5 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, основные боевые действия этой ночью велись в южной части сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах города Газы и Байт-Лахии; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Раджаб в Зайтуне, юго-восточная окраина города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в восточной части города Газа.

На юге сектора: израильская бронетехника была замечена в районах Абу-Халауа и Абу аль-Хусейн, находящиеся к востоку от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Хан-Юниса; сообщалось о боях в восточной части Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ан-Наср, северо-восточней Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по нежилому зданию на востоке Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Радуан в Бани-Сухайле, на востоке Хан-Юниса, есть убитые; сообщалось о боевых действиях на юго-востоке Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 5 июля.