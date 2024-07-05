ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали около 50 целей в Газе, уничтожены десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ заявляет, что в районе Шуджаийи, к востоку от города Газа, силы 98-й дивизии продолжают ликвидацию террористов и террористической инфраструктуры – как на земле, так и в туннелях. С начала нового этапа операции в этом районе ликвидированы около 100 террористов, уничтожены более 100 объектов инфраструктуры террора. За последние сутки бойцами бригады "Цанханим" и бойцами 7-й бригады уничтожены десятки вооруженных боевиков.

В центре сектора бойцы 8-й бронетанковой бригады (под руководством командования 99-й дивизии) ликвидировали нескольких боевиков, пытавшихся заложить мины.

В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцы 162-й дивизии ликвидировали десятки боевиков, заявляет ЦАХАЛ.

За последние сутки израильские ВВС атаковали более 50 целей в секторе Газы. Террорист, осуществивший обстрел района Нахаль-Оз, был уничтожен через две минуты после обстрела.